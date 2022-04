Oggi Il Mattino ha fatto il punto sui tempi di recupero di Giovanni Di Lorenzo, indisponibile da Napoli-Udinese:

“All’appello ieri mancava solo Giovanni Di Lorenzo che è stato accompagnato dal responsabile sanitario Raffaele Canonico a Roma per effettuare il controllo al ginocchio presso Villa Stuart con il professor Mariani. Prosegue, quindi, il lavoro di rientro per il terzino che spera di essere a completa disposizione di Spalletti la prossima settimana, per la gara contro l’Empoli“.