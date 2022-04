Tuttosport – La grinta di Insigne per trascinare il Napoli in questo rush finale

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle situazione di Lorenzo Insigne. Secondo il quotidiano Insigne, dopo aver fatto la differenza a Bergamo, è tra i più attesi contro la Fiorentina. Potrà essere uno degli uomini determinanti nel match di domani contro la squadra di Italiano, la prima della volata scudetto e le ultime sette partite in maglia azzurra prima del Toronto. Spalletti lo ritiene fondamentale per il Napoli sia per le grandi qualità tecniche ma anche per lo spirito di sacrificio. Straordinario nei rientri sulla fascia per assicurare l’ equilibrio alla squadra, inventa quando c’ è da inventare, copre quando c’ è da coprire. Il primo a dare una mano in copertura a Mario Rui sul suo lato. Perfetta l’ intesa tra il capitano e il terzino portoghese, su quella fascia il Napoli spinge molto creando superiorità numerica in fase offensiva, e dà sempre segnali di grande compattezza.