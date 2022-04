La Repubblica – Recuperato Meret, il portiere sarà tra i convocati per domani

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni post infortunio di Alex Meret. Secondo il quotidiano il portiere italiano ha smaltito la frattura alla vertebra lombare e tornerà a disposizione per il match contro la Fiorentina. Meret ha recuperato, ma la gerarchia in porta non cambia: il titolare fino a giugno sarà David Ospina, destinato a dire addio alla naturale scadenza del suo contratto. Il futuro del friulano, invece, non è ancora scritto: in ballo c’ è un rinnovo dell’ attuale contratto in scadenza nel 2023 e le parti dovrebbero incontrarsi presto, ma nulla è scontato. Il 25enne ex Spal ha perso il posto dopo due partite pure con Spalletti, che poi gli ha preferito il colombiano in campionato.