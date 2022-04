Il Roma – Lazio, suggestione Mertens a zero per giugno! I dettagli

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla notizia di TMW, riguardante il futuro di Dries Mertens. Secondo il quotidiano ci sarebbe un’altra squadra interessata a lui. Infatti nell’ incontro avvenuto mercoledì tra Maurizio Sarri e la dirigenza della Lazio, l’ allenatore toscano avrebbe chiesto a Claudio Lotito e Igli Tare di tesserare l’attaccante azzurro per la prossima stagione. Il belga è in scadenza a giugno, ha sempre messo il rinnovo al primo posto, ma se non dovesse prolungare la Lazio sarebbe un’ opzione concreta.