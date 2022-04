Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina, potrebbe essere già pronta la soluzione di Spalletti per sostituire Victor Osimhen contro la Fiorentina, nel caso in cui non dovesse farcela dopo l’infortunio di ieri.

Il piano B sarà il solito con Mertens al centro dell’attacco, Insigne a sinistra e uno tra Lozano e Politano a destra. La convocazione di quest’ultimo è ancora da valutare, visto l’infortunio accusato a Verona da cui però si sta riprendendo bene.

Per quanto riguarda il resto della formazione ci sarà Ospina in porta; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa; e a centrocampo Fabian, Lobotka e Zielinski al posto di Anguissa squalificato.