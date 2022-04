Gazzetta: ecco quanto valevano i Primavera del Napoli inseriti nell’affare Osimhen

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto dell’indagine della Procura federale sul caso plusvalenze, e quindi anche sull’affare Osimhen:

“Veniamo all’affare Osimhen: il giocatore è arrivato al Napoli dal Lille per 71 milioni 250 mila euro, il valore rettificato è 52 milioni. Ma a saltare all’occhio è la differenza per i giocatori che sono stati spediti (con scarsissima fortuna peraltro) in Francia: come il giovane Ciro Palmieri (prezzo 7 milioni, valore corretto 100mila euro), Luigi Liguori e Claudio Manzi (4 milioni per il Napoli e 100 mila dalla Procura), Orestis Karnezis (5 milioni 130mila contro 500mila). In assoluto appare chiaro che sia sui nomi meno importanti che i club coinvolti abbiano secondo l’accusa forzato la mano”.