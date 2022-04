Demiral: «Corsa per la Champions? Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite»

Oggi Tuttosport ha intervistato Medih Demiral. Il difensore dell’Atalanta ha parlato del suo arrivo a Bergamo e della corsa Champions:

Sull’arrivo all’Atalanta: “Sono felice, pensavo che l’Atalanta fosse una grande opportunità ed ora posso dire che anche grazie a Gasperini ed i compagni sento che partita dopo partita sono soddisfatto. Non è stato facile adattarsi ai nuovi metodi, poi le cose sono migliorate. Qui si vive e mangia bene, mi trovo bene con tutti, è importante il campo ma pure il contorno”.

Sulla Champions: “Tanti giocatori sono tornati a disposizione, il nostro obiettivo è vincere ogni partita, in campionato ed EL. Siamo l’unica squadra rimasta, l’obiettivo è andare fino in fondo. Quarto posto? La corsa Champions è ancora aperta, ci sono tante partite, abbiamo squadre forti davanti ma noi abbiamo sempre la voglia di vincerle tutte: la Champions sarebbe importante per tutti”.