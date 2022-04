Oggi Il Corriere del Mezzogiorno ha scritto dei rischi che corre il Napoli in merito al deferimento per il caso plusvalenze (affare Osimhen):

“Il Napoli, secondo le norme, non dovrebbe rischiare se non un ammenda con diffida, venendo contestata solo la violazione dell’articolo 31 comma 1, ossia «fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali o i comportamenti diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica»”.