L’edizione odierna de Il Roma ha riportato l’indiscrezione del portale Voetbal 24 riguardante Dries Mertens. Secondo il quotidiano in scadenza di contratto con il Napoli, il futuro di Dries Mertens è un rebus. Secondo quanto riportato dai colleghi di Voetbal 24: sia lui che la sua famiglia vogliono restare in Italia, anche se non dovesse essergli proposto il rinnovo da Aurelio De Laurentiis. L’ indiscrezione del portale belga racconta di un interesse del Milan nei confronti dell’ ex PSV.