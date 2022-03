Il Roma – La squadra a lavoro anche oggi per preparare lo sprint finale

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sull’allenamento di ieri del Napoli. Secondo il quotidiano nella giornata di ieri seduta mattutina per il Napoli all’ Ssc Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 3 aprile con Atalanta-Napoli. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con

torello e attivazione a secco. Successivamente lavoro di resistenza alla velocità e chiusura con partitina a campo ridotto. Per oggi il tecnico Luciano Spalletti ha predisposto una seduta mattutina. E a proposito di Spalletti, la sindrome influenzale che lo accompagna

non è causata dal Covid. Il tampone ha dato esito negativo.