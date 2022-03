Il Mattino: se Mancini lascia, sarà Cannavaro il nuovo CT della Nazionale

Oggi Il Mattino ha scritto dell’eventuale addio di Mancini dalla panchina della Nazionale, e di un possibile arrivo di Fabio Cannavaro:

“Se [Mancini, ndr] molla la panchina, Gravina di dubbi ne ha pochi: chiamerà Fabio Cannavaro. Vero, nella lista delle nomination ci sono anche Roberto De Zerbi, Claudio Ranieri e Rino Gattuso ma tutti gli indizi portano al capitano dell’ Italia campione del mondo. Con il ritorno in Nazionale anche di Marcello Lippi che il napoletano vorrebbe al suo fianco in un ruolo di coordinamento dei settori giovanili. Con l’ex ct di Viareggio un legame a doppio mandato, ma in ogni caso se la Federcalcio dovesse dire di no al ritorno di Lippi, per Cannavaro non ci sarebbero problemi. Gli eventuali intoppi non sono neppure di natura economica: rispetto a Mancini, quello di Fabio sarebbe una operazione al risparmio, visto che la sua lunga permanenza in Cina fa sì che la Figc possa ottenere un notevole sgravio fiscale”.