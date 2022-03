Spalletti: “Ci sono 9 finali, abbiamo il 25% di vincere lo scudetto

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla conferenza stampa tenuta ieri da Spalletti. Ecco quanto detto:

“Abbiamo queste nove avventure da scrivere e dobbiamo viverle da protagonisti. Le percentuali scudetto, se guardiamo la classifica, favoriscono ovviamente chi sta davanti o chi, come l’Inter. ha una partita da recuperare. Ma se focalizziamo la nostra attenzione sul valore delle quattro squadre, allora dico che si può equamente pensare che ognuna abbia il 25% delle possibilità. Abbiamo tenuto botta quando ci sono toccati i nostri problemi, li abbiamo affrontati e superati. E, per esempio, ho visto molto bene Insigne, in questi giorni: il mio problema, con lui, nascerà tra tre mesi, quando non lo avrò più a disposizione”.