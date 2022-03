Napoli-Udinese, le probabili formazioni: due novità dal 1′! Spalletti cambia modulo, le ultime

Oggi La Gazzetta dello Sport ha riportato le probabili formazioni di Napoli-Udinese, in programma questo pomeriggio alle 15.

Secondo la Rosea, Luciano Spalletti non confermerà gli uomini che hanno vinto a Verona né il modulo (4-3-3) che ha battuto gli scaligeri. Il tecnico azzurro punterà invece di nuovo su Lorenzo Insigne sull’esterno sinistro, con Lozano in panchina, e su Piotr Zielinski alle spalle di Osimhen. Panchina invece per Fabian Ruiz: a centrocampo ci saranno Lobotka e Anguissa. La difesa è quella delle grandi occasioni.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto.