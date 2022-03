Marino: «Osimhen è una delle poche stelle della Serie A»

L’attuale direttore generale dell’Udinese, ex Napoli, Pierpaolo Marino ha rilasciato oggi un’intervista al Mattino.

Sulla lotta scudetto: “Sì, nonostante i punti di vantaggio del Milan dico che le chance sono identiche tra le tre là davanti: 33,33 per cento periodico per tutti. La Juventus è virtualmente ancora in gioco ma faccio fatica a pensare che possa scavalcare il gruppo di testa”.

Stelle in Serie A ce ne sono? “Poche. Una è Osimhen, per esempio. Che spero che oggi non metta in mostra quelle qualità che lo rendono uno degli attaccanti più forti non solo della Serie A”.