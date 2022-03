Il Mattino: prima di andare a Toronto, Insigne vuole lasciare il segno a Napoli e in Nazionale

Oggi Il Mattino ha scritto degli obiettivi di Lorenzo Insigne con il Napoli e la Nazionale prima di volare a Toronto:

“Oggi sarà impegnato con il Napoli nel match importantissimo contro l’Udinese per ritrovare il successo in casa che manca dal derby con la Salernitana del 23 gennaio, poi subito dopo l’Italia con l’obiettivo di centrare i Mondiali (per lui sarebbe il secondo dopo quello del 2014 in Brasile). Un momento importantissimo della stagione per Insigne che punta a lasciare il segno in queste ultime nove partite con il Napoli prima dell’addio e di cominciare la nuova avventura a Toronto e di farlo con la Nazionale di Mancini, lui che è stato uno dei campioni d’Europa a giugno scorso”.