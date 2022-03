Il Mattino – Spalletti e Zielinski si sono confrontati dopo l’esclusione di Verona: le ultime

Oggi Il Mattino ha scritto del confronto tra Luciano Spalletti e Piotr Zielinski dopo l’esclusione del polacco a Verona contro l’Hellas:

“Quindi, Zielinski e Spalletti si sono rimessi al centro di ogni cosa, hanno parlato anche perché Lucianone ha voluto spiegare il significato delle frasi pronunciate domenica scorsa. E Piotr ha preso alla lettera l’impulso del suo tecnico: «Io quando andavo in panchina poi la settimana dopo mi allenavo mettendomi in cima al gruppo», ha sbottato Spalletti. E Zielinski ha ascoltato il suo allenatore: è rimasto dispiaciuto per l’esclusione del Bentegodi ma non ne ha fatto un dramma. L’ Udinese è stato un pezzo del suo passato. Ma ora non è tempo di ricordi e di amarcord: è il presente quello che conta. Certo, deve rialzare la testa: perché negli ultimi tempi, per la stanchezza anche, ha mostrato il suo volto in calo. Una flessione”.