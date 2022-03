Oggi Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sui recuperi dagli infortuni e gli indisponibili del Napoli per la partita contro l’Udinese:

“Gli indisponibili per domani saranno Malcuit, che continua a svolgere lavoro in palestra, e Meret con Petagna, entrambi alle prese con le terapie dopo gli infortuni. Ounas anche ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo in via preventiva”.