Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto dei tempi di recupero di Alex Meret, infortunatosi ieri alla vertebra lombare durante l’allenamento:

“Salvo miracoli salterà la semifinale playoff con l’Italia per andare al Mondiale 2022 in Qatar, in programma giovedì 24 marzo a Palermo con la Macedonia di Elmas. […] A meno di clamorose risposte all’iter riabilitativo, nel vivo sin da oggi, dovrebbe stare fuori più o meno tre settimane“.