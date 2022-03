Gazzetta: le difese italiane non sono più le migliori d’Europa, solo il Torino di Juric in top five

Oggi La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio approfondimento alla classifica delle migliori difese d’Europa per tiri concessi. Come squadra italiana, nelle prime cinque c’è solo il Torino di Juric:

“La classifica delle prime 10 in Europa recita così: Manchester City (2,39), Atletico Madrid e Rennes (2,70), Torino e Siviglia (2,89), Liverpool (3,00), Juventus e Marsiglia (3,04), Barcellona (3,12) e Bayern (3,16). Concedere poco non è sufficiente per vincere, ma è assolutamente necessario”.

La migliore squadra d’Europa in fase difensiva è il City di Guardiola, ovvero quella che domina di più attraverso il gioco:

“La svolta di Pep Il Manchester City è la squadra dei primi cinque campionati europei che concede meno tiri nello specchio della porta: appena 2,39 a partita. E proprio la fase difensiva, molto meglio sviluppata rispetto al passato, ha consentito a Guardiola nel 2020-21 di andare in finale di Champions (non gli capitava da dieci anni) e di vincere la Premier League. In questa stagione il City è in testa al campionato e già nei quarti di Champions. La concessione di pochi tiri nello specchio è un valido indicatore della salute difensiva di una squadra“.

Questo sfata anche il grande luogo comune delle grandi difese della Serie A:

“Di sicuro non è più vero in assoluto che le difese della Serie A siano le più attente: nel nostro campionato si concede sempre di più, si segna molto e spesso accade per errori difensivi abbastanza gravi”.