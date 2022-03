Gazzetta: il problema del Napoli è l’anemia del gol, Spalletti potrebbe rischiare la coppia Mertens-Osimhen

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive del grande problema del Napoli di Luciano Spalletti, che se ha saputo gestire una difesa quasi perfetta (migliore del campionato) ultimamente fa molta fatica in zona gol:

“Il problema che sta trasparendo nelle ultime giornate è la difficoltà del Napoli di andare in gol. La squadra sta costruendo meno nella trequarti e allora anche in questo caso Spalletti si sta interrogando su come sostenere meglio Victor Osimhen, che quantomeno dimostra di non aver alcuna paura nonostante da quasi due mesi sia costretto a giocare con una maschera protettiva”.

Una soluzione potrebbe essere l’ingresso nei titolari di Dries Mertens, che ultimamente ha giocato pochissimo:

“Ma si apre anche una questione di equilibri di squadra. Perché far giocare Mertens sotto punta con il nigeriano significa spostare in avanti il baricentro e rischiare qualcosa in più sulle verticalizzazioni dei veneti. Si fiderà Spalletti di schierare Ciro e Victor insieme titolari? La risposta sarebbe no, visto che non lo ha mai fatto in questa stagione. Ma anche questo potrebbe essere un segnale per la squadra. Portarla a rischiare qualcosa e non rimanere nel proprio comodo orticello”.