CorrSport: Insigne ha dieci partite per essere decisivo e rilanciare il Napoli

Oggi Il Corriere dello Sport scrive del brutto periodo di Lorenzo Insigne, che quest’anno ha segnato un solo gol su azione in campionato:

“Il punto focale è proprio questo: Insigne, ora, ha la possibilità di sfruttare le prossime dieci giornate per segnare quei gol che dovranno lanciare la rimonta del Napoli, attualmente terzo a tre passi dal Milan e a un passo dall’Inter (che però ha una partita in meno). Magari già a Verona: che giochi dall’ inizio oppure entri in corso d’ opera, perché la possibilità che il turnover possa coinvolgere anche lui non è remota, Lorenzo dovrà provare a fare quello che gli è sempre riuscito con estrema naturalezza. Probabilmente, a limitarne la lucidità in fase di finalizzazione, nell’uno contro uno e nella rifinitura ha contribuito anche l’enorme sacrificio difensivo“.