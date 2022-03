Il Mattino: anche senza contratto e titolarità, Mertens è l’anima del Napoli

Oggi Il Mattino ha scritto della leadership nello spogliatoio del Napoli di Dries Mertens, anche senza rinnovo e senza titolarità:

“E c’è poi la lezione di Mertens, anima e spirito-guida (nessuno si senta offeso) di questa squadra: un suo sguardo può anche far cambiare umore a tutto lo spogliatoio. Lui sogna un contratto a vita con il Napoli che De Laurentiis, per ora, non gli ha proposto neppure tagliato rispetto a quello attuale. Eppure è sempre lì, in prima fila quando va in campo ma anche quando deve dare lui i consigli a Osmihen. Non è raro che sia proprio il belga (tra pochi giorni papà) a dare indicazioni di come affrontare le difese al nigeriano nel corso delle partite. Ed è questo un segnale chiave di quello che è il Napoli di Spalletti”.