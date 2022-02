Lazio-Napoli, le probabili formazioni: tre dubbi per Spalletti! Sarri si affida a Immobile e Zaccagni

Oggi La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Lazio-Napoli, big match di giornata in programma domani all’Olimpico:

Qui Napoli – Spalletti ripartirà in larghissima parte dalla formazione che ha perso contro il Barcellona giovedì. Sia per le assenze (soprattutto a centrocampo, dove Anguissa e Lobotka sono ancora indisponibili) sia perché Lazio-Napoli sarà una partita da titolarissimi. Gli unici dubbi riguardano la difesa e la trequarti. Juan Jesus scalpita e potrebbe trovare un posto nell’undici titolare, se non da centrale almeno da terzino, dove è in ballottaggio con Mario Rui. Davanti occhio alle chances di Matteo Politano, che è entrato bene contro il Barcellona e potrebbe giocare al posto di Elmas. Davanti Victor Osimhen dovrà strappare una maglia da titolare al collega di reparto Mertens.

Qui Lazio – Anche per Sarri le scelte sono semi obbligate. In difesa c’è ancora la coppia Patric-Luiz Felipe in attesa del rientro di Acerbi, con Marusic dirottato a sinistra e Hysaj sulla destra. Occhio a due ballottaggi: a centrocampo Leiva è favorito su Cataldi mentre in attacco Felipe Anderson dovrebbe essere in vantaggio su Pedro.

Ecco le probabili formazioni secondo la Gazzetta:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.