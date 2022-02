Il Mattino: Sarri ha riconquistato lo spogliatoio della Lazio e se lo tiene stretto

Oggi Il Mattino ha fatto il punto sulla crescita avuta a febbraio dalla Lazio di Maurizio Sarri, in netto miglioramento rispetto alla prima parte di stagione:

“Nessuna accusa allo spogliatoio. Sarri lo ha riconquistato e adesso se lo tiene stretto. Adesso tutti remano dalla parte del tecnico, ma certe lacune restano. Maurizio cercherà di colmarle in parte con l’allenamento quotidiano in questo rush finale, ma già domani col Napoli c’è un altro scoglio grosso. All’andata i biancocelesti fecero una figuraccia al Maradona, non scesero mai in campo. Da febbraio è nata un’altra Lazio, quella vista con la Fiorentina e con il Porto. Pedro ha voluto affrontarlo a tutti i costi, nonostante la tendinite, e ora rischia di rimanere di nuovo ai box”.