Il Mattino: a Roma potrebbe giocare Juan Jesus in coppia con Koulibaly

Oggi Il Mattino ha scritto del possibile impiego di Juan Jesus dal 1′ contro la Lazio in coppia con Koulibaly, per far rifiatare Rrahmani:

“Tradotto, contro Sarri ci si affida ai fedelissimi, con Ospina che torna in porta e che – Meret e il suo potente procuratore Pastorello ne prendano atto e se ne facciano una ragione – non lascerà fino alla fine della stagione. Poi per il resto, qualche valutazione va fatta su Rrhamani, forse bisognoso di tirare il fiato. Troppi sbandamenti, troppi limiti di personalità nel gestire le fasi torride: forse potrebbe toccare a Juan Jesus. Ma tutto verrà deciso solo oggi. Perché ieri è stata una giornata senza stress, senza rimproveri, senza processi, senza imputati”.