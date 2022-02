Bruno Giordano: «Il Napoli deve ripartire senza vittimismo, sarà in lotta per lo scudetto fino alla fine»

Oggi l’ex attaccante di Napoli e Lazio, Bruno Giordano, ha rilasciato una lunga e interessante intervista al Mattino:

Cos’è stata Napoli? “Una casa dove ho vissuto per poco ma a cui sono legato in maniera viscerale, per quello che mi ha dato, per lo scudetto del 1987 che non cambierei per cinque scudetti vinti a Milano o Torino. E perché mi ha fatto giocare nella Ma.Gi.Ca che ancora tutti, adesso, ricordano come il tridente più forte della storia italiana”.

Sulla corsa scudetto: “Il Napoli c’è. Il problema sono gli infortuni. A Cagliari questo ha pagato. Non puoi sempre spremere gli stessi calciatori, puoi sopperire nel breve ma poi il prezzo lo paghi. È un campionato equilibrato, credo che la quota scudetto sia attorno agli 84-85 punti anche perché per la prima volta non ci sono ancora squadre già retrocesse. Anche Salernitana e Genoa possono credere alla salvezza”.

Come ripartire dopo Napoli-Barcellona? “Senza fare vittimismo, riconoscendo la forza dell’ avversario, senza pensare solo agli errori commessi. Anche nell’anno del nostro scudetto, abbiamo pareggiato tante volte in casa, ma ci siamo sempre rialzati senza darci per vinti. Ecco, questo è quello che deve fare il Napoli adesso. E sono certo che sarà in lotta per lo scudetto fino alla fine con Inter e Milan”.