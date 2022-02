Il Mattino: nonostante gli infortuni è difficile che Spalletti cambi modulo

Oggi Il Mattino ha scritto degli infortuni patiti dal Napoli e delle contromisure che Luciano Spalletti prenderà nelle prossime partite:

“Ma è un Napoli con un bel po’ di problemi: Lozano ne ha ancora per un paio di settimane e dunque normale che Spalletti incroci le dita e attenda il rientro di Politano. Magari per portarlo in panchina a Cagliari e farlo giocare titolare al Maradona giovedì prossimo contro il Barcellona. Uomini contati a centrocampo e emergenza ancora sulla fascia destra. Cambiare modulo? Difficile che lo faccia a questo punto della stagione. Spalletti è costretto ancora una volta a fare di necessità virtù”.