CorrSport: la cessione dell’Atalanta agli americani è vicina

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto delle voci sulla cessione dell’Atalanta, negli ultimi giorni sempre più forti:

“Un fulmine a ciel sereno, o quasi. Le voci di una possibile cessione dell’Atalanta hanno assunto contorni più nitidi nel pomeriggio di ieri. E nonostante la smentita del fondo statunitense KKR – tra i principali candidati ad acquistare il club – qualcosa bolle nel pentolone nerazzurro tanto da far pensare a un possibile annuncio della cessione già lunedì. La situazione è in continua evoluzione anche perché l’obiettivo della famiglia Percassi resta quella di far entrare un cospicuo investitore senza però perdere il comando del club. Sì alla cessione del pacchetto di maggioranza, ma senza perdere potere decisionale”.

Percassi ha acquistato l’Atalanta per 13 milioni, in 12 anni ha svolto un’operazione imprenditoriale perfetta:

“Bisogna inoltre considerare il valore complessivo del club, partito dai 13 milioni di euro di 12 anni fa agli attuali 500: nel pacchetto non ci sono soltanto squadra e allenatore, ma anche un centro sportivo di proprietà e il Gewiss Stadium, acquisito dal club nel 2017 per 8,2 milioni. E l’impianto di gioco può fare la diff erenza nelle trattative considerando anche la ristrutturazione della Curva Sud in programma per il 2023 e le aree commerciali presenti nella parte bassa dell’impianto. Bisogna soltanto attendere, ma la strada è ormai tracciata“.