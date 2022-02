Napoli-Inter, le probabili formazioni: Koulibaly favorito su Jesus! Anguissa in panchina. Dubbio in difesa per Inzaghi

Oggi La Gazzetta dello Sport ha riportato le probabili formazioni di Napoli-Inter, sfida scudetto in programma alle 18 oggi al Maradona.

Sia Simone Inzaghi che Luciano Spalletti hanno le idee piuttosto chiare. L’unico ballottaggio in casa Napoli al momento vede Kalidou Koulibaly favorito su Juan Jesus per una maglia da titolare in difesa al fianco di Rrahmani. A centrocampo sarà ancora il turno di Lobotka, mentre Anguissa potrebbe subentrare a gara in corso.

L’unico ballottaggio in casa Inter è invece quello tra D’Ambrosio e Dimarco, con il secondo favorito come braccetto sinistro in sostituzione dello squalificato Bastoni.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Lobotka, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.