Gazzetta e i numeri di Insigne: il confronto con lo scorso anno lo impiccolisce

Oggi La Gazzetta dello Sport fa un confronto tra le statistiche di Lorenzo Insigne in queste prime 24 giornate e quelle dello scorso anno:

“L’orgoglio lo costringerà a essere protagonista in un uno stadio pieno (per quanto possibile) che sogna lo scudetto? Anche a Venezia una comparsata anonima. Il confronto con le 24 giornate del campionato scorso lo rimpicciolisce: da 21 partite giocate a 19; da 11 gol a 6; da 87 tiri a 62; da 86 tocchi in area a 71; da 34 cross a 21. Mamma mi si è ristretto Lorenzo. Solo negli assist è cresciuto: da 4 a 5. Ma il numero che pesa di più è quello dei dribbling: da 34 a 21“.