Gazzetta: bellissimo gesto di Skriniar, ha messaggiato con Osimhen durante la convalescenza

Oggi La Gazzetta dello Sport svela un bel retroscena di cui è protagonista Milan Skriniar, che più volte ha messaggiato con Osimhen durante la convalescenza del nigeriano dopo l’infortunio alla faccia:

“Nel mentre Skriniar chiedeva all’Inter di poter usare direttamente i canali del club per augurare al rivale via Social una veloce guarigione. A quel messaggio pubblico, ne sono seguiti altri privati e Osimhen ha preso Milan davvero in parola: con l’addio al sogno della Coppa d’ Africa, ha iniziato una risalita lenta e costante. Mentre i muscoli della faccia tornavano a muoversi, cresceva la voglia di riannodare il filo spezzato”.