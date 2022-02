Gazzetta: “presta libertà” non è un’espressione ambigua, Insigne si sarebbe dovuto frenare

Oggi La Gazzetta dello Sport ha commentato il video circolato nelle ultime ore sui social, in cui Lorenzo Insigne augura a un ragazzino “una presta libertà”:

“Quella “presta libertà” doveva frenare Insigne, perché purtroppo l’espressione non è manco ambigua e ha un significato preciso. Una gaffe da non drammatizzare ma che non dovrebbe capitare ai personaggi famosi, che sono anche esempio per altri giovani. Quello che Lorenzo cerca di essere attraverso una generosità difficilmente quantificabile verso chi sta peggio. È stato usato strumentalmente ma avrà capito la lezione”.