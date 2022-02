Gazzetta: Osimhen deve imparare non abboccare alle trappole

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del rientro di Victor Osimhen con la mascherina, protezione che gli creerà sicuramente tensione:

“Non abboccare alle trappole che gli avversari più furbi gli tenderanno. Già la maschera, anche se realizzata nella maniera più anatomica e leggera (con una maggiore apertura sui bulbi oculari), sarà pur sempre una limitazione e dunque creerà un po’ di tensione nel giocatore. Pensare che qualcuno non diciamo domani, ma nel prossimo mese in cui sarà costretto a indossarla, non provi quantomeno a spostargli quella protezione significa vivere in un mondo di favole, che non è sicuramente quello del calcio. E allora Osimhen dovrà imparare ad essere forte nella testa, oltre che nel fisico”.