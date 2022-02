Gazzetta: grazie a Koulibaly il Senegal è la migliore difesa della Coppa d’Africa

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del grande contributo di Kalidou Koulibaly sulla crescita difensiva del Senegal:

“Koulibaly, 30 anni, ha iniziato il torneo col Covid, come altri suo dieci compagni del Senegal. Ha saltato i primi due match poi non è più mancato. Il suo team ha preso solo due gol finora, come l’Egitto, le migliori difese delle 8 approdate ai quarti. Il Komandante, come l’ha soprannominato Spalletti, è in crescita, dopo aver sofferto all’esordio contro il Malawi. Ma col Burkina Faso, in semifinale, ha offerto anche un assist al compagno di reparto il parigino Abdou Diallo. Sarà lui a dover tenere a bada il pericolo pubblico egiziano numero uno, ovvero Momo Salah, il giocatore leader del continente, il più caro, il più pericoloso, l’uomo faro-capitano-trascinatore morale”.