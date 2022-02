L’agente di Insigne chiarisce: “Lorenzo salutava un ragazzino positivo al Covid, non un detenuto”

Oggi l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato a La Repubblica per chiarire la polemica social circolata dopo la diffusione di un video in cui Lorenzo saluta un ragazzo augurandogli “una presta libertà” (frase spesso utilizzata per auspicare la scarcerazione di detenuti):

“L’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, getta acqua sul fuoco e spiega: «Lorenzo aveva trascorso con la moglie e alcuni amici un paio di giorni a Roma. Alla stazione ha incontrato alcuni ragazzi che stavano andando a Roma e lo hanno riconosciuto. Così gli hanno prima chiesto di scattare una foto insieme, poi di mandare gli auguri al fratello di uno di loro, costretto in casa da diversi giorni perché positivo al Covid. Ma come si fa a pensare altre cose?» , allarga le braccia Pisacane che non nasconde di essere amareggiato per l’ accaduto. «Di più, sono sconcertato. Ma in che mondo viviamo? Si vede benissimo che Lorenzo ride. Ma davvero qualcuno pensa che un uomo e un calciatore come Lorenzo, il numero 10 della Nazionale italiana, possa aver voluto, con quella frase, mandare un messaggio diverso dagli auguri di pronta guarigione a un ragazzino di 17 anni che da giorni non poteva uscire perché affetto dal Covid? Ma per favore…»”.