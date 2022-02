Il Roma – Oggi parte la prevendita per il match contro l’Inter! I dettagli

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla prevendita per il match di sabato prossimo contro l’Inter. Secondo il quotidiano dalle 10, chi vuole vedersi live la partita contro i campioni d’ Italia potrà acquistare i tagliandi con la solita formula. Aurelio De Laurentiis ha optato anche per i Distinti Inferiori così come aveva fatto con le Curve. In questo modo potrà riempire anche quel settore che di solito non veniva occupato. Il costo del biglietto sarà di 35 euro. Bassi i costi per i popolari. Infatti, per potersi assicurare una Curva Superiore serviranno 20 euro, per andare in quella Inferiore ne basteranno 15. Il patron ha mantenuto le promesse perché in altri tempi questo settore sarebbe stato unico e a cinquanta euro. Questi i prezzi completi:

Tribuna Posillipo 80 euro;

Tribuna Nisida 55 euro,

Tribuna Family Adulto 15 euro/ 10 euro (under 12),

Distinti anello superiore 40 euro

Distinti anello inferiore 35 euro,

Curve anello superiore 20 euro,

Curve anello inferiore 15 euro.