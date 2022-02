Oggi Il Mattino scrive della vendita dei biglietti per Napoli-Barcellona, che non è ancora esplosa:

“Continua anche la vendita per la gara con il Barcellona: dopo il boom delle prime ore (venduti circa 7mila biglietti nel primo giorno), siamo attorno ai 13mila spettatori. Ma mancano più di 20 giorni al match con i catalani: lo stadio presenterà un grande colpo d’occhio. E magari per quella sera, la capienza potrebbe anche aumentare. Anche se al momento non arrivano indicazioni”.