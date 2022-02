CorrSera: Tuanzebe indisponibile per Venezia-Napoli, ha la lombalgia

Oggi Il Corriere della Sera ha fatto il punto sui rientri e le indisponibilità per Venezia-Napoli di domenica pomeriggio:

“Spalletti intanto sta delineando le sue scelte per domenica: in porta ancora Meret (Ospina è reduce da un’ intossicazione alimentare), mentre davanti Politano proverà a ritagliarsi uno spazio importante. Osimhen ha avanzato la sua candidatura come centravanti: da oggi indosserà la mascherina protettiva più leggera (realizzata dopo la visita effettuata dal professor Tartaro). L’obiettivo del numero 9 è una maglia da titolare per ritrovare il gol perduto. Col Venezia poi ha un brutto ricordo da cancellare: all’andata la sua prova durò 20 minuti prima dell’espulsione. Non ci sarà, invece, Tuanzebe che ieri non si è allenato a causa di una lombalgia”.