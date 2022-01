CorrSport: Osimhen è un atleta ammirevole, tranne quando si trasforma nel gemello social

Oggi Il Corriere dello Sport ha scritto della questione dei social di Victor Osimhen (soprattutto su Twitter il nigeriano alimenta spesso polemiche):

“Davvero ammirevole, si, un belvedere. Salvo i momenti in cui si trasforma in SocialOsimhen: il gemello troppo social che non riesce sempre a gestire l’esuberanza giovanile del ventitreenne nel mondo virtuale e a tratti neanche in campo: il vaffa a Politano scoccato in inglese al tramonto della partita con la Salernitana per un passaggio mancato in area e puntualmente diffuso sul web da un testimone oculare munito di smartphone è una nota che stona”.