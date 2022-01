Tuttosport – Il Comune mette in mora il Napoli per l’affitto dello stadio

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla spinosa questione tra il Comune ed il Napoli per l’affitto dello Stadio Maradona. Secondo il quotidiano questa notizia subito ha fatto rumore: da quando nell’ottobre del 2019 è entrata in vigore la convenzione per la gestione dello stadio Maradona, il Napoli non ha mai pagato il canone d’affitto. La cifra è aumentata sino all’attuale debito di 3 milioni e 409mila euro. Così, è scattata la diffida e la messa in mora da parte del Comune. Il Napoli ha chiesto di rinegoziare il canone delle ultime due annualità, poiché i ricavi da stadio sono stati quasi azzerati dagli effetti dell’emergenza Covid.