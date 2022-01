La Nazione – Napoli-Salernitana a forte rischio, nove positivi nei granata

L’edizione odierna de La Nazione ha fatto il punto sulla partita a rischio tra Napoli e Salernitana per via del Covid-19. Secondo il quotidiano anche il derby campano è a rischio. La società di Iervolino ha comunicato che a seguito dei tamponi effettuati ieri, un altro calciatore è risultato positivo al Covid-19. I calciatori positivi sono quindi nove, a questo punto. Applicando il nuovo protocollo dunque, la disputa del derby di domenica contro il Napoli è a forte rischio. La Salernitana ha dovuto incassare nei giorni scorso lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione per la gara non giocata a Udine il 21 dicembre scorso su intervento della Asl.