CdS – L’infermeria si sta svuotando, recuperati gli ultimi infortunati! Le ultime

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano Insigne e Ospina sarebbero anche pronti a tornare in pista in occasione della partita con la Salernitana in programma domenica alle 15 al Maradona. Dopo tanti problemi e un’ emergenza costante e incessante sin dalla trasferta con l’ Inter del 21 novembre, il Napoli può respirare e sorridere. Di gusto. Da ieri, tra l’ altro, l’ infermeria è ufficialmente sgombra: Lorenzo ha svolto l’ intera

seduta con il gruppo, a pieno regime, e David il colombiano ha invece lavorato in parte con la squadra e in parte da solo. Come da programma. I rispettivi guai muscolari possono considerarsi un ricordo. E tra l’ altro, dopo l’ eliminazione dell’ Algeria in Coppa d’ Africa, nei prossimi giorni Spalletti ritroverà anche Ounas: a conti fatti, se anche Camerun e Senegal dovessero contendersi la finale del 6 febbraio, tra il Venezia e l’ Inter torneranno anche Koulibaly e Anguissa.