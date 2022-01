Il Napoli lavora sul campo prima della sosta dedicata ai famosi stage della Nazionale e la squadra di Luciano Spalletti si concentra al meglio in vista del sentitissimo derby con la Salernitana, una sfida difficile e ostica.

Fortunatamente, Spalletti può contare su alcuni uomini importanti che stanno rientrando: su tutti, a Bologna si è potuto notare la condizione fisica in crescendo di Zielinski e di Fabian Ruiz, ma anche il rientro in campo di Victor Osimhen, che ha una speranza in vista della gara con la Salernitana.

Infatti, il nigeriano vuole partire titolare, come vuole partire dall’inizio anche Insigne, anche se per lui domani sarà il giorno decisivo per capire se giocherà contro la Salernitana o se invece, se ne riparlerà dopo la sosta.

Ma, insomma, i dubbi sulla formazione non possono che fare bene a Spalletti e significano che, poco a poco, l’emergenza sta scemando.

Fonte: Repubblica.