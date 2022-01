Tardelli: «Spalletti merita fiducia, è lui l’uomo che può riportare il Napoli in Champions»

Oggi Il Mattino ha riportato una lunga intervista a Marco Tardelli, ex calciatore della Juventus e Campione del Mondo con la Nazionale nel 1982.

Ecco alcune delle sue parole sulla situazione del Napoli, e su Luciano Spalletti:

“Luciano deve far valere la sua esperienza e riuscire a gestire i momenti difficili. Bisogna dargli piena fiducia, perché le qualità non gli mancano affatto. La sua mano si vede sempre perché è un allenatore bravo, competente e conosce bene il calcio italiano. Sa perfettamente come mettere i giocatori nel loro ruolo”.

“Il percorso del Napoli fin qui parla chiaro: Spalletti è l’uomo che può riportare il Napoli in Champions, merita fiducia perché è un allenatore con la A maiuscola”.