Roma: il Napoli non riesce più a segnare, fondamentale il rientro di Osimhen

Oggi Il Roma ha scritto del possibile rientro di Victor Osimhen, che potrebbe andare in panchina a Bologna:

“Ma tutti attendono lui: Victor Osimhen (nella foto), quello che sulla carta deve essere il grande bomber di questa squadra che ultimamente sta facendo fatica a segnare, è ormai rientrato in gruppo e presto si rivedrà anche in campo. Difficilmente contro il Bologna, mentre per la Salernitana una piccola fiammella di speranza è accesa. Deve prima abituarsi alla maschera, al contatto fisico, e lo farà in allenamento”.