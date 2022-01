Roma: a Bologna Spalletti vorrebbe far riposare Di Lorenzo

Oggi Il Roma ha scritto dell’infaticabile Giovanni Di Lorenzo, titolare in ogni minuto della stagione finora e che potrebbe riposare lunedì a Bologna:

“In considerazione dei rientri, il tecnico potrebbe decidere anche di far tirare il fiato a Di Lorenzo, sempre presente in campo dall’ inizio della stagione in partite ufficiali. Il difensore azzurro non è andato mai in panchina, non è stato mai squalificato, mai infortunato, mai in tribuna e nemmeno a casa. Ma prima o poi dovrà fermarsi anche lui”.