Oggi Repubblica ha scritto dell’eliminazione dalla Coppa Italia del Napoli, che ora punta tutto sulla qualificazione in Champions:

“Ma è solo il campionato che conta e il Napoli (attualmente terzo) è bene in corsa per la qualificazione Champions: obiettivo vitale per risanare i conti del club e accettato ormai come prioritario perfino dall’ambiente, che in altri tempi si sarebbe invece sollevato per una disfatta come quella contro i viola”.