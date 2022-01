CorrSera: Spalletti vuole ritrovare sulle forze fresche, punta tutto sui reduci dal Covid

Oggi Il Corriere della Sera ha scritto del momento di forma del Napoli. Luciano Spalletti punterà sui calciatori rientrati da poco dal Covid per ritrovare la brillantezza:

“Si va alla ricerca di «forze fresche», della brillantezza perduta da quando non si può sfruttare più il valore dei cinque cambi come nella prima parte della stagione. Qualche buona notizia c’è: Zielinski è negativo al Covid19, l’hanno confermato due tamponi e oggi, dopo le visite d’idoneità, tornerà a lavorare in gruppo. Saranno giorni di lavoro importanti anche per Meret, Malcuit, Lozano, quei ragazzi che Spalletti ha dovuto mandare in campo appena guariti dal Covid-19, senza neanche un allenamento con i compagni”.