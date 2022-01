Tuttosport – La Fiorentina si riprende e batte un Napoli ridotto in nove

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla vittoria in Coppa Italia della Fiorentina contro il Napoli. Secondo il quotidiano all’inizio sembrava una partita noiosa, che però si è trasformata in un match thriller. Il Napoli non è riuscito a sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Dragowski e si è ritrovata anche ad inseguire per le espulsioni di Lozano e Fabian Ruiz. Tante le polemiche nel finale quando l’arbitro Ayroldi ferma Ikone lanciato a rete, per mostrare il secondo giallo a Fabian Ruiz. Doppia beffa per i viola, che al 95°subiscono il 2-2 di Petagna che porta il match ai supplementari. Nell’extra time i viola dominano e trovano i tre gol con Venuti, Piatek e Maleh. Soddisfatto a fine gara il tecnico viola Italiano, anche se molto rammaricato per il gol subito alla fine che poteva compromettere tutto, meno Spalletti che vede una squadra stanca.