Il Mattino: è Mertens l’unica certezza del Napoli

Oggi Marco Ciriello ha dedicato sul Mattino un lungo articolo a Dries Mertens, l’unica certezza del Napoli:

“La Fiorentina e l’arbitro Giovanni Ayroldi pugnalano cinque volte il Napoli, come se fossimo in un racconto di Stephen King, e l’unico che riesce a uscire vivo pur rimanendo in campo fino alla fine dei supplementari è Dries Mertens. L’unica certezza“.

“Prima che un calciatore è una maschera. Ride, spensierato, corre e si diverte, anche quando il Napoli sfoggia tutta la sua cupezza, Mertens è l’anomalia, l’isola a sud di Fuorigrotta, dove si lotta fino a fine, divertendosi, non a caso le sue strigliate vanno all’ Elmas imbambolato e sciagurato”.